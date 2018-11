Le tueur en série pédophile visait les enfants pauvres

Il pourrait s'agir d'un des pires pédophiles et tueurs en série qu'ait connu l'Inde. Celui que les médias locaux ont surnommé "Sunil" n'a pourtant que 20 ans.

Le jeune homme a été interpellé le 12 novembre dernier pour le viol et le meurtre d'une enfant de trois ans. Des fait auxquels se sont ajoutés une extrême violence et qui auraient eu lieu à Gurugram, une ville proche de New Delhi.

Lors de son audition, le suspect aurait reconnu les faits, mais aussi révélé l'ampleur et l'horreur de ses crimes. Il est désormais suspecté de huit autres viols et meurtres commis sur des préadolescentes, commis selon un abject "rituel".

Il aurait eu pour habitude de briser une ou plusieurs jambe(s) de ses victimes avec une pierre avant de les violer, parfois avec un morceau de bois, puis de les tuer.

Il choisissait ses victimes parmi les populations les plus pauvres, traînant aux alentours des bhandaras, des cuisines communautaires qui distribuent de la nourriture aux indigents les jours de fête religieuse. Une fois une enfant repérée, il l'attirait en lui proposant des friandises, selon la police.

Le plus ancien des neuf meurtres aurait eu lieu en 2016. Le sinistre mode opératoire avait rapidement mis les enquêteurs sur la piste d'un pédophile tueur en série. Mais la chasse à l'homme qui s'en est suivie a eu du mal à aboutir, "Sunil" vivant comme un vagabond, sans téléphone portable.

L'affaire rappelle que l'Inde a beaucoup de mal à limiter le nombre de viol, notamment concernant les enfants les plus pauvres. Quelques jours après cette arrestation, une sans-abris de deux ans a été enlevée et violée à New Delhi, puis laissée pour morte près d'une voie ferré. Un crime presque quotidien dans ce pays-continent.