Le violeur pédophile forçait sa victime à le regarder avoir des relations avec un chien

Le récit à l'audience des violences sexuelles exercées par l'accusé sur ses victimes mineures étaient tellement écœurantes qu'une partie du public à quitté la salle. Karl McLeish, âgé de 54 ans et résident à Liverpool au Royaume-Uni qui a violé et agressé sexuellement deux adolescents pendant 14 ans a été condamné à 18 ans de prison. Il a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, notamment de viol, tentative de viol, agression sexuelle, attentat à la pudeur et attouchements sexuels.

Comme le rapporte le Liverpool Echo, les faits se sont déroulés dans les villes de St Helens, Londres et dans diverses communes du Somerset. Le prévenu a gagnait la confiance de ses victimes, mineures, en leur proposant des petits boulots, en leur faisant des cadeaux et même en leur offrant de consommer de l'alcool.

Il a rencontré sa première victime, qui n'a pas pu être nommée, à l'âge de 16 ans et lui a donné de l'alcool avant de toucher son pénis lors d'un voyage à Londres. Au cours d'un viol, le jeune homme avait "peur et pleurait, mais vous avez continué", a déclaré le juge Murray qui préside le procès. Une autre victime, de 14 ans, a été forcée à regarder Karl McLeish avoir des relations sexuelles avec un chien.

Il montrait également de la pornographie aux deux adolescents et les menaçait de violence si ils dénonçaient les faits dont ils étaient victimes.

La première victime a fait savoir lors du procès que les abus dont elle a fait l'objet avaient dévasté sa vie et l'avait poussé dans la consommation de drogue. Le jeune souffre toujours de terreurs nocturnes incontrôlables qui l'ont poussé à faire des tentatives de suicide.

Le second est tellement traumatisé que, devenu adulte, il ne peut s'endormir que la lumière allumée et avec ses parents dans la pièce. Il lui arrive d'uriner pendant son sommeil. "Il craint constamment le retour de Karl McLeish et ne fait plus confiance aux gens", a précisé son avocat.

Karl McLeish n'a manifesté aucune émotion au cours de son procès même à l'énoncé du verdict. En plus des 18 années de réclusion auxquelles il est condamné, il est également inscrit à vie au fichier des délinquants sexuels.