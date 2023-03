Les circonstances de l’accident, l’endettement du comédien, son addiction: les nouveaux détails de l’affaire Pierre Palmade

AFFAIRE PALMADE - Malgré son accident cardiovasculaire (AVC), Pierre Palmade a été placé lundi 27 février 2023 en détention provisoire par la cour d'appel de Paris, avec notification de mandat de dépôt et mise sous écrou. L’humoriste, mis en examen pour “homicide et blessures involontaires” suite à un accident de la route le 10 février dernier, est également visé par une enquête pour “détention d’images pédopornographiques”. L’affaire connaît chaque jour son lot de nouveaux détails. Les derniers en date : l’endettement du comédien, les circonstances de son accident de voiture ou encore ses déclarations aux enquêteurs. Récapitulatif des points clefs de l’affaire jusqu’à aujourd’hui.

C’est en rentrant chez lui à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) que Pierre Palmade, sous l’emprise de stupéfiants, a provoqué un accident de la route. Il a percuté un autre véhicule, blessant grièvement ses trois passagers, une jeune femme enceinte qui a perdu son enfant, un garçon de 6 ans et son père.

Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, a été placé en garde à vue le 15 février après la perquisition de son domicile. Il a été mis en examen deux jours plus tard, assigné à résidence au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif puis placé sous contrôle judiciaire le 18 février.

L’humoriste, qui devait porter un bracelet électronique, a été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre le 25 février 2023 après avoir subi un AVC. C’est depuis sa chambre d’hôpital, où il a été placé sous écrou, que Pierre Palmade effectue sa détention provisoire, ordonnée le lundi 27 février 2023 par la Cour d’appel de Paris.

Sous l’emprise de la cocaïne “depuis plusieurs jours”

Son transfert vers un établissement pénitentiaire pourrait être effectué dans les prochains jours, après autorisation des médecins. En attendant, l’affaire ne se tasse pas et de nouveaux détails, sur ses addictions, ses dettes, les circonstances de l’accident ou encore ses déclarations aux enquêteurs, ont été dévoilés.

Mardi 28 février 2023, la chaine d’info en continu BFM TV, révèle que les poursuites pour homicide involontaire contre l’humoriste sont désormais appuyées par les examens médicaux réalisés sur le fœtus, qui était né "viable et vivant" quelques heures après la collision et qui est mort en raison de l'accident.

Selon les deux autres passagers à bord de la voiture du comédien, Pierre Palmade “était sous l'emprise de cocaïne depuis plusieurs jours”. L'humoriste aurait aussi consommé entre 12h et le moment de l'accident "environ 8 injections de 3-MMC”, une drogue de synthèse de la famille des cathinones, dont les effets sont proches de ceux de la cocaïne. Sa dernière injection a eu lieu 30 minutes avant l’accident.

Des déclarations confirmées par les analyses toxicologiques puis par le comédien lui-même aux enquêteurs, affirme BFMTV, qui cite une source “proche de l’enquête”. La chaîne dévoile aussi le témoignage des deux passagers, selon lequel l’utilisation d’un smartphone, suite à la réception d’un SMS, serait à l’origine du changement de file de Pierre Palmade.

Devant les enquêteurs, l’acteur a exprimé sa “honte” et sa volonté de stopper la consommation de stupéfiants, croit savoir BFMTV. "J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants". Ce qui n’était pas une première. "Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu’un de bien (...) il faut que la drogue soit bannie de ma vie”, aurait-il déclaré.

250 000 euros de dettes

Une drogue qui est également à l’origine de ses dettes. BFMTV rajoute, via son reporter Vincent Vantighem, que l’acteur ne travaillait plus et touchait près de 5 000 euros par mois de droits d’auteur. Un montant qui ne suffisait pas à couvrir son train de vie et ses achats de drogues, lui qui “vivait en dehors de toute réalité financière” selon les mots de sa sœur.

Elle a révélé son “lourd endettement” estimé à 250 000 euros, notamment auprès de l’URSSAF, les impôts, et son producteur. L’addiction de Pierre Palmade l’a d’ailleurs poussé à lui proposer une mesure de tutelle car elle estimait que son frère, dont elle s’occupait depuis 2017, “n’était plus capable de gérer ses affaires”.

BFMTV a par ailleurs fait savoir que l’enfant grièvement blessé le 10 février lors de l’accident, sorti du coma 6 jours plus tard, a quitté l’hôpital le lundi 27 février. "Il est sorti avec un corset, qui le couvre du ventre jusqu'au cou, pour ne pas trop bouger", explique Yilmaz Yakut, cousin de la famille des victimes. Son père, âgé de 38 ans, est sorti du coma le 26 février mais reste dans un état critique.

Par ailleurs, Pierre Palmade est également visé par une enquête pour détention pour la détention d'images pédopornographiques après le signalement dimanche 19 février d’un homme. Le domicile du comédien et sa maison à Cély-en-Bière ont été perquisitionnés et du matériel informatique a été saisi.

Un proche du comédien s’est expliqué sur des vidéos, dans lesquelles Pierre Palmade apparaissait avec d’autres personnes, en train de voir des vidéos pédopornographiques. "On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si je l’étais", explique cette personne à BFMTV.

À ce stade de l'enquête, aucune preuve ne permet d'affirmer que Pierre Palmade est amateur de documents à caractère pédopornographique.