Les pompiers de Paris ont une nouvelle tenue d'intervention

Les pompiers de Paris passent à l'orange. Après 50 ans de bons et loyaux services, la traditionnelle tenue d'intervention bleu foncé des soldats du feu va changer. Le 1er mars 1967, la mission de secours d’urgence et de défense contre les incendies des militaires de la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) a été étendue à la petite couronne. À l'occasion de cet anniversaire, les pompiers de Paris dévoilent leur nouvelle tenue, toute orange. Une couleur loin d'être anodine.

"Ce n'est pas du tout pour être uniforme avec nos camions. C'est d'abord parce que trois couches de ce textile permettent d'être mieux protégés contre le feu. C'est 4 ans d'études scientifiques poussées qui ont abouti à une tenue plus légère qui permet davantage de respirabilité et qui protège du rayonnement thermique", a expliqué à BFM Paris le commandant Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.

Toute la tenue a été entièrement reconçue et modernisée pour faciliter le travail du sapeur lorsqu'il se rend sur feu. La veste est plus ample également au niveau des épaules car certains soldats du feu étaient parfois à l'étroit pour les plus musclés. Les matériaux utilisés sont innovants et on retrouve désormais du kevlar réputé pour protéger de la chaleur.

Selon Le Parisien, chaque tenue coûterait 700 euros et devrait habiller les 8.500 militaires de la BSPP. "Le casque, sera équipé de lampes intégrées, ce qui permettra au pompier en intervention, souvent dans des endroits sans électricité, de bénéficier d’un éclairage. Le casque sera également équipé de moyens de communication. Le pompier pourra discuter avec son binôme ou son chef", a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la BSPP au quotidien.

Du 4 mars au 29 avril à l'Hôtel de ville de Paris, l’exposition "Pompiers de Paris - Notre mission: Sauver" fera découvrir au public l’univers de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.