Liège: une étudiante française étranglée et poignardée, son voisin avoue le meurtre

Une Française a été assassinée à Liège, où elle faisait ses études, ont révélé les médias belges. Le corps de Louise, 24 ans, originaire du Mans, a été découvert lundi 9 à son domicile, un "kot" (petit logement pour étudiants) situé dans le quartier de Longdoz. Son voisin a avoué le crime.

Ce fameux lundi, la jeune fille n'était pas venue en cours et demeurait injoignable. Plusieurs de ses proches se sont donc rendus chez elle dans la soirée, ont découvert son corps sans vie et ont prévenu la police. Une autopsie a été pratiquée mardi 10 et a révélé que la jeune femme avait été étranglée ainsi que poignardée au thorax. Par ailleurs, l'appartement n'aurait pas été fouillé ce qui aurait assez vite écarté la piste du crime crapuleux.

Les enquêteurs se seraient donc rapidement intéressé à un voisin de la victime. Un homme de 54 ans connu de la justice pour plusieurs viols et encore sous surveillance, porteur d'un bracelet électronique. Il a d'abord nié les faits mais "face à l'interrogatoire et aux incohérences pointées par les enquêteurs, il a reconnu son geste", a fait savoir le parquet de Liège, cité par France Bleu. Il a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre.

Selon Sudinfo.be, du sang aurait été retrouvé à son domicile ainsi que sur un vêtement se trouvant dans un sac poubelle jeté par ses soins. Il aurait été condamné à deux reprise pour viol en 2004 et 2006 avant d'être libéré en 2015. Cependant, aucune trace d'agression sexuelle n'aurait été relevée.

Les autorités belges ont averti leurs homologues français afin que ceux-ci préviennent la famille de la victime.

La jeune fille était en quatrième année de médecine vétérinaire à la faculté de Liège.