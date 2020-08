Ligue des champions : le football français enfin reconnu à sa juste valeur !

Deux clubs français et deux clubs allemands composaient le dernier carré de cette édition si particulière de la Ligue des Champions. De quoi redorer le blason du foot français.

Longtemps dénigré par les cadors européens, le football professionnel français ne fait plus sourire mais fait naitre la crainte chez les plus grands club s espagnols, italiens, anglais et même allemands. L’Olympique Lyonnais sort la tête haute de la Ligue des Champions après son élimination par le Bayern Munich. L’OL a déjà éliminé la Juventus de Turin ou encore Manchester City avant de voir ses rêves se briser aux portes de la finale la plus prestigieuse du continent européen. C’est donc le Bayern Munich, qu’affrontera le Paris Saint Germain, la seconde équipe française encore en lice à ce stade de la compétition. Deux équipes françaises dans le dernier carré, voilà donc bien une preuve éclatante du renouveau de la Ligue 1.

Le football français se hisse au niveau des plus grands championnats

Ce sont deux approches différentes, qui sont récompensées sportivement cette année. Les investissements colossaux du PSG pour attirer les stars finissent par payer avec une première finale de Champion’s League pour le club parisien. De son côté, s’appuyant sur un ambitieux programme de formation des jeunes, l’OL n’a pas à rougir de son élimination puisque le club des Gones participait pour la 24ème année consécutive à une compétition européenne.

Les instances européennes du football étudieront dans les prochaines semaines la possibilité de faire passer la présence française de deux à trois clubs en Ligue des Champions pour la prochaine saison, une reconnaissance officielle de cette nouvelle dimension prise par le foot tricolore.

Et cette consécration du football français ne s’arrêtera pas là dimanche soir. Car le PSG affrontera une équipe allemande, affichant pas moins de 6 footballeurs français, et de Kingsley Coman à Benjamin Pavard en passant par Corentin Tolisso, ces Bleus aussi feront vibrer le cœur des téléspectateurs.