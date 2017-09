Lilianne Bettencourt est morte à l'âge de 94 ans

Elle avait 94 ans. Liliane Bettencourt, la première actionnaire du groupe L'Oréal s'est éteinte ce jeudi 31. C'est sa fille, Françoise Bettencourt Meyers, qui l'a annoncé via un communiqué. "Liliane Bettencourt est décédée cette nuit à son domicile. Elle aurait eu 95 ans le 21 octobre. Ma mère est partie paisiblement", a-t-elle écrit sans donner plus de précisions. Pour le moment, on ignore encore les causes de son décès.

Née le 21 octobre 1922 dans le VIIe arrondissement de Paris, elle était la fille unique d’Eugène Schueller, le fondateur de la Société française de teintures inoffensives pour cheveux. Entreprise dont elle devenue la première actionnaire à la mort de son père en 1957. D'après le magazine Forbes (mars 2017), elle était la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 38,3 milliards de dollars.

Au cours de sa vie, l'héritière de L'Oréal a été mêlée à plusieurs scandales et a notamment été mise en cause il y a quelques années dans l’affaire Woerth-Bettencourt. Pour rappel, en 2010, son majordome avait réalisé des enregistrements qui supposaient un possible financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Des extraits de ces enregistrements avaient ensuite été retranscrits par Médiapart et Le Point en juin de la même année.