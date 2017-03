Limeil-Brévannes: un collégien de 14 ans frappe à trois reprises sa proviseure pour une simple réprimande

Des gestes d'une extrême violence pour une simple réprimande. Mardi 7, un élève de 14 ans a été interpellé par les policiers après avoir agressé la principale du collège Daniel-Féry à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, révèle le journal Le Parisien. Cet élève en classe de 5e a asséné trois violent coups de poing à la directrice pour une simple réprimande d'un autre professeur.

L'élève était en effet en colère car, rapporte le quotidien, son enseignant l'aurait "affiché" devant ses camarades en lui intimant l'ordre de retirer sa capuche avant d'entrer en classe. Devant le refus du collégien, le professeur exige d'obtenir son carnet de correspondance pour le sanctionner d'une heure de colle. "Je ne la ferais pas", répond alors, bravache, l'intéressé. L'affaire en reste là pour la matinée.

A l’heure du déjeuner, la directrice, qui a eu vent de l’affaire, croise le jeune homme à la cantine et lui rappelle qu’il doit effectuer son heure de colle. Nouveau refus du collégien qui a intégré le groupe scolaire quelques jours auparavant car il avait été chassé de son précédent collège pour avoir agressé un professeur.

La proviseure tente de mettre l’adolescent récalcitrant à l’écart du réfectoire pour discuter calmement. "J’en ai rien à foutre" s'emporte le collégien, avant de quitter les lieux. La directrice le rattrape et le retient dans le hall. C'est alors que le jeune homme lui assène un premier coup de poing "très violent" au visage. Sous le choc, l'enseignante tente alors de dialoguer avec son agresseur et de lui faire prendre conscience de la portée de son geste. Des paroles qui n'ont aucun effet, l'adolescent décoche deux nouveaux coups de poing, qui provoquent une hémorragie, devant une trentaine d’élèves interloqués par la scène. Interrogé une demi-heure plus tard par la conseillère principale d’éducation, l'élève a déclaré froidement vouloir tuer la principale.

Souffrant de contusions sur le visage, la victime a été hospitalisée pour qu’on puisse lui poser quelques points de suture. Une plainte a été déposée mardi matin. Habitant de Valenton (Val-de-Marne), le collégien était déjà connu des policiers locaux. L'enquête a été confiée au commissariat de Boissy-Saint-Léger. Il a été interpellé dans la foulée de la plainte à son domicile.