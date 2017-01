L'Italie a nouveau frappée par un séisme près d'Amatrice

La terre a tremblé ce mercredi 18 au matin en Italie, près d'Amatrice, ville déjà particulièrement touchée en octobre dernier par le séisme qui a fait près de 300 morts en août dernier. Toutefois, aucun dégât n'a été signalé dans les heures qui ont suivi l'évènement et la Protection civile italienne n'avait pas encore fait savoir si des victimes étaient à déplorer.

Trois secousses ont été ressenties entre 10h25 et 11h26, la plus forte atteignant selon les premières estimations 5,3 sur l'échelle de Richter. Soit une magnitude assez proche de celle du séisme d'août, d'une magnitude de 6. Les épicentres ont été localisés entre les communes de Montereale, Capitignano, Campostoto, Barete, Pizzoli et Amatrice

En octobre, la même région avait une fois encore connu un tremblement de terre d'une magnitude équivalente. S'il avait causé d'importants dégâts, il n'avait fait aucune victime. Un bilan que les autorités avaient alors jugé "miraculeux".

Les secousses de ce mercredi matin ont été ressenties jusqu'à Rome où le métro et certaines écoles ont été évacués par mesure de sécurité. Des scènes de panique ont également eu lieu dans plusieurs villages notamment à L'Aquila, ville qui avait été en partie détruite par un séisme qui avait fait plusieurs centaines de morts en 2009. Mais le maire de la ville a assuré qu'aucun dégât n'était à déplorer.