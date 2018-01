Loire-Atlantique: un couple de retraités poignardé par leur fils pendant le réveillon

Un drame familial est venu gâcher les célébrations de la nuit de la Saint-Sylvestre dimanche 31 décembre au soir, en Loire-Atlantique. Un couple de retraités résidant à Remouillé, près d'Aigrefeuille-sur-Maine, à environ 25 kilomètres de Nantes, qui fêtait le réveillon du Nouvel An chez eux avec leur fils et des amis, a été poignardé aux alentours de minuit.

Selon Le Parisien, c'est le fils âgé de 34 ans qui a agressé ses parents. Les amis présents sur place se sont réfugiés chez des voisins et ont donné l'alerte vers minuit et demi. Les secours se sont aussitôt rendus sur place et ont retrouvé les deux septuagénaires gravement blessés. Leur fils était prostré sur le canapé à côté d'eux.

Devant l'état de santé critique des victimes, les pompiers ont tout de suite organisé leur évacuation vers l'hôpital le plus proche. Mais la mère, âgée de 70 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Le père a lui été tiré d'affaires. Il serait désormais hors de danger.

Les gendarmes tentaient encore ce lundi matin de comprendre ce qui a pu déclencher un tel déchaînement de violences chez cet individu.

Le trentenaire -connu pour souffrir d'antécédents psychiatriques- a de son côté été placé en garde à vue par les gendarmes. Une expertise psychiatrique devra établir s'il était responsable de ses actes au moment des faits. Et le juger en conséquence ou décider de son internement.