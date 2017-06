Loire-Atlantique: un homme suspecté de viol sur une handicapée physique et mentale sous curatelle, sur fond d'alcool et de misère sociale

Les faits repprochés sont graves et les premiers éléments de l'enquête suffisamment concordants pour que le suspect soit incarcéré. Un homme de 36 ans a été mis en examen dimanche 25 dans le cadre d'une enquête pour viol et violence sur personne vulnérable. Il a été placé en détention provisoire.

Les faits se déroulent dans la nuit du 22 au 23 juin dernier, sur la commune de Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique) non loin de Nantes. Un couple accepte d'héberger une amie à son domicile le soir du jeudi 22. Cette dernière, fragile, a été placée sous curatelle à cause d'un handicap physique et mental. Elle fuyait en outre un conjoint violent. Celle qui pensait trouver chez le couple un havre de paix va en réalité vivre un enfer.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu mis en examen est en effet accusé d'avoir violé la jeune femme handicapée alors qu'il était fortement alcoolisé. Mais l'horreur ne s'arrête pas à la seule violence sexuelle puisque la victime aurait aussi été molestée. L'homme, lors de cette nuit de violences s'en est aussi pris à sa propre concubine qu'il aurait battue, un traitement qu'il est soupçonné de lui faire subir depuis des années.

Les deux femmes ont décidé de porter plainte. En guise de défense, l'homme reconnaît des actes de violence mais nie le viol sur la victime sous curatelle qui s'est vue reconnaître une incapacité totale de travail de 20 jours (10 jours pour sa conjointe).

Le suspect estr inconnu des services de police, mais d'après les éléments connus de l'investigation, les trois protagonistes vivent dans un milieu "socialement carencé".