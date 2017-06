Loire: il découvre un boa d'un mètre de long dans son jardin

Il a dû avoir une belle frayeur. A Pelussin dans la Loire, un habitant de la commune a découvert mercredi 21 au soir avec stupeur un boa d'un mètre de long dans son jardin, lequel se trouvait sous une cuve à eau. Alertés dans la foulée, les pompiers sont rapidement intervenus sur place, renforcés par une équipe animalière. Ils ont alors procédé à la capture du serpent avant de le mettre dans un terrarium.

Pour le moment, nul ne sait si l'animal a échappé à la vigilance de son ou sa propriétaire ou bien s'il a été abandonné. Une enquête a donc été ouverte afin d'éclaircir les zones d'ombre de cette nouvelle affaire.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'un serpent est découvert par surprise par des habitants. Le 15 avril dernier, un python d’un mètre de long avait été retrouvé errant sur la route à Leffrinckoucke dans le Nord. Blessé à la queue, il avait été transporté à la caserne des pompiers avant d'être confié à des membres de l’association Aqua-vivarium, basée à Grande-Synthe.

Plus récemment, début mai à Courchelettes dans le Nord, un python long de deux mètres avait été capturé alors qu'il était en train de flâner dans la rue. Confié à la SPA de Douai, l'animal avait pondu un œuf dans la nuit. Suite à cette nouvelle capture, un membre de l'association, Stéphanie Masclet, avait rappelé la récurrence du problème de l'abandon: "Les gens ne se rendent pas toujours compte. Au début, le serpent fait 80cm et tout va bien. Mais lorsqu’il atteint sa taille adulte, ça prend de la place, ça devient un peu plus agressif".