Loire: un couple de personnes âgées meurt dans l'eau glaciale après le dérapage de sa voiture

Un couple de personnes âgées a trouvé la mort ce dimanche 15 au matin au Noës (Loire) après la chute dans un cours d'eau glacial de sa voiture, qui venait de déraper en raison de la neige, a-t-on appris auprès des gendarmes et du parquet de Roanne. "Il s’agit d’un accident lié aux conditions climatiques", a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Roanne, Eric Jallet.

L'alerte a été donnée aux pompiers vers 9h30 par un témoin, qui a remarqué la présence d'une voiture dans un bras de rivière se jetant dans le barrage du Rouchain, à l’Ouest de Roanne. Le véhicule aurait quitté la RD47 qui surplombe le cours d'eau.

Originaires de la région, les deux occupants de la voiture, un homme de 80 ans et son épouse de 75 ans, ont été alors dégagés de l'épave et remontés sur la berge, inconscients et en hypothermie, par un groupe de pompiers spécialisés dans l’intervention en milieu périlleux (Grimp) et des plongeurs.

Les victimes ont été ensuite transportées en état d’urgence absolue à l'hôpital de Roanne, où leur décès a été constaté. Les causes exactes de leur mort n'ont pas été précisées.

Le groupement de gendarmerie de la Loire a par ailleurs indiqué dimanche à la mi-journée déplorer de "nombreux accidents matériels" de circulation liés à la neige et au verglas.