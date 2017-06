Loiret: accroché à un camion, le cadavre d'un homme de 84 ans parcourt six kilomètres

Il était coincé dans l'arbre de transmission. Un homme de 84 ans a été renversé par un camion lundi 26 dans le Loiret. La victime, qui sortait d'un commerce quand elle s'est engagée sur la chaussée pour traverser, s'est retrouvée coincée sous le camion, raconte La République du Centre. Son corps a été traîné pendant six kilomètres accroché à l'essieu-arrière avant de se décoincer lorsque le camion a freiné à l'approche du rond-point menant à l'A19, au lieu-dit les Stations. Le conducteur du camion n'a rien remarqué et a poursuivi sa route comme si de rien n'était, c'est l'automobiliste qui suivait qui a donné l'alerte. Les enquêteurs ont précisé que le chauffeur du 33 tonnes ne pouvait pas voir la victime à cause de la taille de son véhicule.

Etonnés de ne trouver aucune trace de collision ou de sang sur le lieu où le corps a été découvert, les gendarmes ont donc remonté la trace de l'accident en consultant des images de vidéosurveillance. Ce sont les caméras de la ville de Dordives, une commune située en amont de la RN 7, qui ont révélé les circonstances de l'accident.

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue le temps de l'enquête. Les investigations seront menées par les gendarmes de Montargis.

Le tronçonde la route en question, où a été retrouvé le corps, a été mis en circulation alternée pendant plusieurs heures. Le corps a été conservé sur les lieux, recouvert d'une bâche, en attendant l'intervention du technicien scientifique de la gendarmerie.