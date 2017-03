Loiret: un motard se fait flasher à 250 km/h sur une route limitée à…110

Il a tourné un peu trop fort sur la manette de vitesse. Agé de 41 ans, un motard s'est fait interpeller dimanche 26 à Fay-aux-Loges (Loiret) alors qu'il roulait à 250 km/h sur une route limitée à 110 (vitesse retenue de 238 km/h). Sans grande surprise, son permis de conduire et son engin lui ont été retirés dans la foulée. Selon le site de la sécurité routière, le conducteur, qui a roulé à plus de 100 km/h au-dessus de la limite réglementaire, risque une amende forfaitaire de 1.500 euros, un retrait de six point sur le permis de conduire, une suspension de trois ans du permis de conduire (sans sursis ni "permis blanc") et une confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive.

Il devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Sur la même route le même jour, un automobiliste de 44 ans a lui aussi été interpellé alors qu'il roulait à 206 km/h (vitesse retenue de 195 km/h). Même finalité pour un motard, âgé lui aussi de 44 ans, qui s'est fait prendre à 207 km/h (vitesse retenue de 196 km/h).

Ces excès de vitesse sont loin d'être des cas isolés. Toujours d'après le site de la sécurité routière, les automobilistes français ne sont pas de très bons élèves en matière de conduite: au total, 25% des conducteurs reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse. Et les raisons sont multiples: au total 57% des personnes interrogées pensent que la route le permet, 34% sont pressés, 31% disent maîtriser leur véhicule, 18% aiment rouler vite tandis que 14% déclarent être pris dans un flot de véhicules. Mais en roulant vite, les conducteurs réduisent leur champ de vision, risquent de perdre le contrôle de leur véhicule et de s'exposer à davantage de fatigue et à la perte de vigilance.