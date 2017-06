Londres: un appel à témoin a été lancé pour retrouver Sébastien Belanger, disparu lors de l'attentat du London Bridge

Depuis l'attentat de Londres du samedi 3 qui a fait 7 morts, deux Français sont toujours portés disparus. L'un deux, Stéphane Belanger, un Angevin de 36 ans expatrié dans la capitale anglaise depuis 7 ans, était présent le soir de l'attaque et n'a toujours pas donné de signe de vie. Il regardait la finale de la Ligue des champions de football avec l'un de ses amis, Robin, au Boro Bistro, un bar de Borough Market, lorsque les trois assaillants ont abandonné leur camionnette avant d'attaquer les riverains.

"On ne sait absolument pas où il est, je ne sais pas de quel coté il est parti, de ce qu'il a fait, ni de ce qu’il s’est passé. J’ai essayé de l’appeler mais aucune nouvelle", a confié son ami à FranceInfo. C'est dans la panique que Robin a perdu son ami, "au bout d’une minute dans le bar, on a entendu cette voiture se crasher sur le rebord qui était au-dessus de nos têtes, là, c’est devenu le chaos. Tout le monde a commencé à courir et je me suis rendu compte que des gens étaient couverts de sang".

Tous les proches de Sébastien se sont mobilisés pour le retrouver, actuellement, ils distribuent des tracts dans les rues de Londres et placardent des avis de recherches dans le quartier où l'attaque a eu lieu. Robin a appelé les hôpitaux et les services de police à plusieurs reprises, "pour l'instant, personne n'est capable de nous apporter une réponse". Un appel à témoin a aussi été lancé sur les réseaux sociaux via la page Facebook "Help Us Find Sebastien Belanger".

Selon la description de son ami, Sébastien Belanger est brun, il a les cheveux courts et une barbe de trois jours. Il travaille comme chef-cuisinier dans un restaurant de la City.

Un autre Français a été porté disparu suite à l'attentat du London Bridge. Xavier Thomas, qui était sur les lieux avec sa compagne ce soir là, est lui aussi activement recherché par ses proches. "On est en route pour Londres, ma sœur Christine Delcros et son petit ami Xavier Thomas ont été victimes de l'attentat. Ma sœur est grièvement blessée et hospitalisée. J'en appelle à tous ceux qui auraient des nouvelles de Xavier qui est porté disparu", a alerté sur Facebook la sœur de Christine.