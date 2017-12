Lot-et-Garonne: une femme et son bébé retrouvés morts

L'enquête semble s'orienter vers un accouchement dramatique, favorisé par l'isolement. Une femme de 37 ans et son bébé tout juste né ont été retrouvés morts mardi 26 à leur domicile d'Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. La mère venait à peine d'accoucher.

Ce matin, là, une amie de la trentenaire s'est rendue chez elle et a découvert les deux corps. La femme gisait sur son canapé aux côtés de son enfant. Une autopsie doit être pratiquée mais les premières constatations médicales évoquent une hémorragie interne. Le cordon ombilical avait été sectionné mais le bébé le portait encore. Aucune trace d'effraction ou de violence n'aurait été constatée.

Des éléments qui semblent dresser le scénario d'une femme ayant accouché seule chez elle et succombé à des complications. Une fois sa mère décédée, le bébé n'aurait pas pu survivre. Selon La Dépêche qui révèle l'affaire, l'immeuble dans lequel vivait cette Polonaise était totalement vide au moment du drame. Un seul logement y était occupé par un voisin alors parti en vacances.

La victime aurait vécu dans un certain isolement. Elle serait venue en France pour fuir son mari et sa belle-famille, ne parlait pas bien le français et malgré des études d'économie, elle vivait d'emplois saisonniers dans des exploitations fruitières ou comme aide à domicile, entrecoupés de périodes de chômage.

Les quelques personnes de son entourage interrogées ont affirmé ne pas avoir eu su qu'elle était enceinte, mais on ignore si elle-même avait fait un déni de grossesse.