L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 3, a fait au moins 5 morts

L'ouragan Dorian a semé le chaos aux Bahamas et continue de sévir sur l'archipel des Caraïbes, même s'il a perdu de la force et a été rétrogradé en catégorie 3.

Les autorités ont communiqué un premier bilan humain qui risque de s'alourdir et est déjà catastrophique: 5 morts, une vingtaine de blessés, et sans doute plusieurs disparus dans les zones les plus sinistrées.

Au moins 13.000 habitations ont été dévastées. Hubert Minnis, Premier ministre des Bahamas, a évoqué une "tragédie historique" et a assuré concentrer tous ses efforts sur "la recherche, le sauvetage et la reconstruction".

L'ouragan Dorian continue de légèrement s'affaiblir et est passé du niveau 4 au niveau 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson dans la nuit de lundi à ce mardi. Mais les pluies torrentielles et les puissantes rafales de vent (205km/h) continuent.

Même s'il devrait frapper moins fort que prévu la Floride, un ordre d'évacuation a été prononcé pour les régions côtières comprenant les comtés de Palm Beach et Martin. Evacuation concernant aussi six comtés de Géorgie, et un million de personnes en Caroline du Sud.

Les météorologistes américains ont déterminé une trajectoire prévisionnelle pour les prochains jours. Mais cela pourrait encore évoluer.