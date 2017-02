Lunel: un bébé de 21 mois retrouvé mort couvert de morsures et d'hématomes, les parents en garde à vue

Le drame s'est visiblement noué dans une chambre d'hôtel de la périphérie de Lunel dans l'Hérault. Mardi 14, une jeune mère de famille appelle les pompiers car son bébé de 21 mois est en danger. A l'arrivé des secours, ceux-ci trouvent le nourrisson inanimé. Les sapeurs-pompiers et le médecin du Smur local ont tout tenté pour le réanimer mais en vain, l'enfant avait déjà succombé.

Selon France Bleu Hérault, le corps de la jeune victime présentait "des traces suspectes" alors que LCI parle de son côté de "traces de morsure ainsi que des hématomes anciens et en cours de formation". Les gendarmes de Lunel ont ouvert une enquête. Selon leurs premières constatations, le nourrisson subissait des violences de la part des ses parents. Un médecin légiste a été commis par le procureur de la République de Montpellier afin d'effectuer une autopsie sur le corps de la petite victime afin de déterminer l'origine des sévices infligés à l'enfant.

La mère de 19 ans et le père de 31 ans ont tous les deux été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Fin janvier, un bébé de tout juste un an avait été retrouvé mort et portant sur son petit corps des traces d'ecchymoses et de multiples fractures, à Gaillac dans le Tarn. Une enquête, pour violences habituelles ayant entraîné la mort sur mineur de moins de 15 ans a été confiée au parquet criminel de Toulouse. Elle vise la mère de l'enfant, son concubin et le grand-père maternel.