Lunéville: un adolescent de 14 ans écroué pour le viol d'une jeune femme de 25 ans sur un parking

Stupeur et incompréhension à Lunéville après qu'un adolescent de 14 ans ait été arrêté, avec un autre complice présumé, après le viol jeudi 22 d’une jeune femme de 25 ans survenu sur le parking de la gare SNCF de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. C'est la victime qui a alerté les forces de l'ordre une fois rentrée chez elle.

Selon son témoignage, elle a été abordée par l’adolescent de 14 ans qui lui a demandé son numéro de téléphone sous la menace de "la planter" avec un arme de poing (ce qu'il ne possèdait pas au final). Le garçon l’a alors caressée, puis violée avant de s’enfuir quand l’autre adolescent, âgé de 18 ans, s’est mis à crier et aurait arrêté l'agression sexuelle. Ce dernier a ensuite raccompagné la jeune femme chez elle. Toutefois la police le suspecte toutefois d’avoir joué un rôle bien plus actif dans l’agression de la jeune lunévilloise.

L'agression a été filmée par des caméras de surveillance de la gare.

Interpellés et placés en garde à vue, les deux suspects ont été présentés au juge des enfants, vendredi 23, à Nancy. Le plus jeune des protagonistes été mis en examen par un juge d’instruction pour "viol" et écroué. Le majeur a été laissé libre au terme de sa garde à vue.

"Mon client est prépubère et j’ai du mal à l’imaginer en proie à des pulsions sexuelles. J’ai l’impression qu’il a été téléguidé" a fait savoir l'avocat du mineur qui estime que c'est le garçon majeur qui aurait désigné à son client la victime. "Il n’a rien d’un complice. Au contraire, c’est lui qui a mis fin à l’agression", a réagi de son côté le conseil du complice présumé.