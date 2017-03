Lycée attaqué à Grasse - Massacre de Colombine, armes et satanisme: les indices laissés par le tireur sur les réseaux sociaux

Son acte était prémédité, comme en atteste l'impressionnant arsenal qu'il s'était procuré. Etait-il possible de prévoir le terrible geste de Kylian L., l'élève de 17 ans qui a ouvert le feu dans son lycée de Grasse (Alpes-Maritimes) ce jeudi 16? Difficile à dire à ce stade, ce jeudi après-midi, mais une chose est sûre: les messages qu'il postait sur ses réseaux sont clairement, a posteriori, inquiétants.

Satanisme et scarification, squelettes, têtes de morts... le tireur de ce jeudi multipliait ainsi les publications morbides tant sur son compte Twitter que sur Facebook. Mais rien de bien détonnant pour un ado et, surtout, rien de bien méchant. Sauf que parmi ces messages anodins, la fascination du jeune homme pour Dylan Klebold et Eric Harris, les deux auteurs de la tristement célèbre tuerie de Columbine, en 1999 aux Etats-Unis, apparaissait également.

Photo des deux hommes armés gisant au sol après avoir été abattu par la police, capture d'écran des deux mêmes armes aux poings dans la cafétéria de l'établissement: des éléments qui rappellent le funeste projet de Kylian, qui ne s'est toutefois pas suicidé comme Klebold et Harris avant lui mais a été arrêté. Jusqu'au dernier message publié lundi 13 sur son compte Facebook: un squelette, allégorie de la mort, armé et en marche (voir ci-dessous).

Il semble même que le profil inquiétant de Kylian était de notoriété publique parmi les élèves du lycée Tocqueville de Grasse. "D’abord quand les premiers tirs ont éclaté on a cru que c’était un attentat. En fait j’ai tout de suite reconnu le lycéen. Je le connais seulement de vue, mais je sais qu’il regarde des vidéos bizarres, des scènes de guerre", a ainsi témoigné à Nice-Matin un élève qui a assisté à la fusillade de ce jeudi. Puis d'ajouter: "il a pété un câble".

Une capture d'écran d'une des publications de Killian sur son compte Facebook montrant Dylan Klebold et Eric Harris, les tueurs de Columbine: