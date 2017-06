Lyon: Deux lycéens marseillais poussent un homme dans les eaux du Rhône et filment la scène à cause d'un pari

C'est un pari stupide qui aurait pu coûter la vie de leur malheureuse victime dont le seul tort a été de les croiser par hasard. Deux adolescents, scolarisés au lycée à Marseille ont été arrêtés et placés en garde à vue lundi 19. Ils sont soupçonnés d'avoir poussé un quinquagénaire dans les eaux du Rhône pour un motif futile: un pari en marge d'une sortie scolaire à Lyon.

Les faits se déroulent le 25 mai. Les deux adolescents de 17 et 18 ans accompagnent leur classe dans le cadre –ironie du sort– d'une "sortie de citoyenneté" au Centre d'Histoire de la résistance et de la déportation. La visite s'achève et la classe s'apprête à reprendre le train, direction la cité phocéenne.

Les jeunes marchent sur les berges du Rhône quand les deux adolescents, sans que l'on sache exactement comment la décision a été prise, font un pari. L'un des deux, le majeur, se dirige alors vers un quinquagénaire qui se promenait et le pousse pendant que l'autre… filme la scène. Les deux jeunes, visiblement sans empathie pour leur victime, iront jusqu'à mettre en ligne la vidéo tournée.

L'homme, lui, sera sauvé in extremis par un témoin et a échappé de peu à la noyade. Il a naturellement déposé plainte. Les jeunes, eux, sont tranquillement rentré chez eux. Mais ce sera finalement des articles de presse qui mettront la puce à l'oreille de certains enseignants, qui comprendront que les faits concernent leur classe. Les deux adolescents seront alors identifiés et placés lundi en garde à vue.

Ils seront présentés mercredi devant un juge et devraient être mis en examen, l'un pour "violence aggravée avec préméditation", l'autre pour "non assistance à personne en danger et divulgation d’images violentes".