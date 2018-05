Lyon: ils détroussaient les personnes âgées aux distributeurs, jusqu'à 6.000 euros en un week-end

Un jeune marseillais a été arrêté jeudi 17 dans le 3e arrondissement de la Cité phocéenne. Il est soupçonné d'avoir détroussé des personnes âgées à des distributeurs automatiques.

Accompagné de complices, le jeune homme réussissait à leur extorquer de l'argent "avec la tchatche". Et sa technique fonctionnait plutôt bien puisqu'il pouvait gagner jusqu'à 6.000 euros par semaine.

Selon Ouest-France, il s'agirait d'un multi-récidiviste qui a d'ailleurs déjà séjourné en prison pendant six ans pour des faits similaires.

Avec ses complices, qui sont toujours recherchés par les services de la sûreté départementale de Lyon, il se postait derrière une personne âgée qui retirait de l'argent à un distributeur. Il en profitait pour mémoriser le numéro de sa victime. Une fois qu'elle était partie il l'interpellait et insistait pour qu'elle revienne face au distributeur, prétextant un problème.

Il incitait alors les personnes âgées à à nouveau introduire leur carte dans le distributeur mais la leur volait et prétextait qu'elle avait été "avalée" par la machine. Comme le suspect agissait toujours le week-end, la banque était fermée et les victimes ne pouvaient que se résigner à attendre le lundi pour faire une réclamation à l'établissement.

Durant ce temps, le voleur disposait de ses cartes volées et faisait des achats et retirait de l'argent avec.

Il est soupçonné d'avoir commis ces fait à 36 reprises à Lyon entre août et avril et d'avoir au total volé 30.000 euros. Les enquêteurs se demandent maintenant si ses complices et lui n'ont pas agi dans d'autres villes françaises.