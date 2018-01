Lyon: Marine Lorphelin agressée, son fiancé Christophe violemment poignardé

On ignore encore ce qui a motivé cette violente agression. Le soir du lundi 1er, la Miss France 2013, Marine Lorphelin, et son fiancé Christophe Malmezac ont été violemment agressés par un homme dans le métro à Lyon. Si la jeune femme est saine et sauve, son ami a été grièvement blessé.

L'agression a eu lieu dans le 3e arrondissement de la capitale des Gaules, proche du cours Albert-Thomas, rapporte Le Progrès. Au cours de cette violente altercation, l'agresseur a sorti un couteau et a frappé à trois reprises le fiancé de la Miss qui a été très gravement touché. L'homme a immédiatement pris la fuite après son terrible forfait. Marine Lorphelin, en sixième année de médecine, a pu prodiguer les premiers soins à son fiancé. Christophe Malmeza ca été rapidement pris en charge par les secours. Hospitalisé, son état n'inspire plus d'inquiétudes ce vendredi 5.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide et confié aux hommes de la Sûreté de Lyon. Les enquêteurs se sont rapidement lancés sur la piste d'un homme suspecté d'être l'agresseur présumé. Il a été interpellé à proximité de Grenoble par les forces de l'ordre jeudi 4 dans l'après-midi. Il s'agirait d'un admirateur de la Miss France, en proie à des troubles psychiatriques sévères. Il a été placé en garde à vue.

Si il s'agit bien de l'auteur de cette violente agression et qu'il est déclaré responsable de ses actes, il encoure 30 ans de réclusion criminelle. En effet, en droit français, la tentative d'homicide est punie de la même façon que le meurtre. L'article 121-5 du Code pénal dispose que "La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur".