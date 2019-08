Lyon: un bébé de 11 mois mordu au visage par un dogue argentin

La plaie de la petite victime s'étend de la commissure de ses lèvres à sa tempe. Un bébé de 11 mois a été mordu au niveau du visage par un dogue argentin mardi matin à Pollionnay, une petite commune à proximité de Lyon (Rhône). La fillette a été opérée en urgence et ses jours ne sont pas en danger.

Comme le rapporte le journal Le Progrès, le molosse en question appartient à la famille de la victime. On ignore à ce stade de l'enquête ouverte par la gendarmerie les circonstances de la morsure infligée à l'enfant. Le bébé a été rapidement pris en charge par les secours et transporté en urgence à l'hôpital de Bron par hélicoptère. A son arrivée, le nourrisson a été pris en charge par le corps médical et transféré au bloc opératoire.

"Selon nos informations, aucun muscle ni nerf n'aurait été touché et la fillette devrait donc s'en sortir avec une cicatrice", explique le journal régional. Et d'ajouter qu'un premier dépistage de la rage sur le dogue argentin s'est avéré négatif.

Ce type de chien de grande taille est doté d'une mâchoire puissante. Originaire d'Argentine, il est traditionnellement utilisé pour la chasse au puma et au sanglier.

Une enquête a été confiée à la gendarmerie de Vaugneray, qui doit vérifier les antécédents de ce chien. Une expertise devrait aussi être menée pour déterminer la dangerosité de l'animal.