Lyon: une jeune fille disparue assure avoir été violée et sequestrée par des hommes

Elle a été reconnue par un passant dans la rue grâce à un avis de recherche. Une jeune fille de 15 ans originaire de la commune d'Aveizé, près de Sainte-Foy-l'Argentière, signalée disparue, depuis une semaine, a été retrouvée mardi 13 à Lyon dans le VIIe arrondissement.

Conduite dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie, elle a raconté aux forces de l'ordre avoir été violée par un homme qui a ensuite voulu la prostituer avant de la libérer. Là, deux autres individus auraient approché la victime puis l’auraient emmenée dans différents lieux lyonnais où, à nouveau, elle aurait subi des viols collectifs.

L'adolescente avait quitté le domicile familial à Aveizé depuis le mardi 6 et n’avait plus donné de nouvelles. Ses proches étaient très inquiets car elle avait fait la connaissance d’un individu sur un réseau social. L’adolescente avait coupé son téléphone portable et n’avait plus donné de nouvelles.

Deux jours après la disparition, les forces de l'ordre qui enquêtait sur l'affaire avaient interpellé trois individus se trouvant dans un véhicule qui s’était trouvé près du domicile de la victime, et dont le conducteur avait été en contact téléphonique avec la jeune fille disparue.

Placé en garde à vue, ce dernier a reconnu avoir conduit la victime dans un hôtel de Vénissieux en banlieue lyonnaise.

"L’un d’eux, âgé de 24 ans, connu des services de police pour des faits de proxénétisme, explique qu’elle aurait accepté de coucher avec lui avant de s’en aller en fin d’après-midi", a fait savoir une source policière au journal Le Parisien. Les trois suspects sont mis en examen, lundi 12 à Lyon, et celui qui était en relation avec la victime a été placé en détention.