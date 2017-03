Macabre découverte à Montluçon: un couple de retraités retrouvé mort dans une mare de sang

Le quartier de la Ville-Gozet à Montluçon, dans l'Allier, a été le théâtre d'un terrible fait divers dans la nuit du jeudi 2 à ce vendredi 3. Un couple de retraités -âgés de 71 et 85 ans- a été retrouvé mort vers 3h30 du matin à son domicile selon une information de La Montagne.

Les secours ont été obligés de casser une vitre au premier étage de la maison. Ils y ont découvert le corps de la femme, le visage très abimé et baignant dans le sang, dans une première chambre. Dans une deuxième pièce se trouvait le mari. C'est une collègue de travail de ce dernier -avec laquelle il devait livrer les journaux de La Montagne cette nuit- qui a donné l'alerte. Elle s'était inquiétée de le voir en retard et, sachant où il habitait, était allée frapper à sa porte… tombant nez à nez avec un jeune homme qui a aussitôt claqué la porte. "J’ai pris peur et je suis partie. Je sentais qu’il se passait quelque chose de pas normal, j’ai donc appelé la police" a-t-elle confié au quotidien. Impossible pour l'instant de savoir si cet individu était seul ou non. A la mi-journée, la police n'avait procédé à aucune interpellation.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Montluçon -et confiée au Service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand- alors que la police scientifique procède encore à des prélèvements sur les lieux du crime. La thèse du double homicide est privilégiée mais la substitut du procureur n'a pour le moment pas souhaité faire de commentaire sur les premiers éléments récoltés.