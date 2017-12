Disparition de Maëlys: une marche blanche organisée mercredi à Pont-de-Beauvoisin

Quatre mois après sa disparition et alors que la petite Maëlys demeure toujours introuvable, une marche blanche va être organisée mercredi 27 en son honneur dans la commune de Pont-de-Beauvoisin. Elle partira à 15h du lycée Pravaz et se terminera devant la salle polyvalente, là où elle a été vue pour la dernière fois.

Pour les proches de Maëlys et les habitants de la commune, participer à cette marche blanche est signe de soutien et de compassion. "C'est une manière d'exprimer notre solidarité avec la famille", a déclaré à BFMTV Kamel, un habitant de la commune. Mais elle est également l'occasion pour chacun de montrer sa détermination à connaître la vérité dans cette affaire. "Vis-à-vis de la famille, à mon avis, c'est très important, et puis, vis-à-vis de la personne incriminée, c'est aussi lui faire voir que la gamine est toujours présente dans l'esprit des gens", a de son côté confié Jean-Jacques, un autre habitant de Pont-de-Beauvoisin.

Depuis la disparition de la Maëlys, les recherches des enquêteurs n'ont pas permis de la retrouver. Ils ont toutefois interpellé un homme, Nordahl Lelandais, suspecté d'avoir enlevé la petite lors de la soirée de mariage et de l'avoir tuée. Le 30 novembre dernier, il a été mis en examen pour "meurtre" à l'issue de son audition par les juges d'instruction. Depuis le drame, cet ancien militaire a toujours nié toute implication dans la disparition de la fillette.

Ce dernier également mis en examen pour "assassinat" dans le cadre d'une enquête sur une autre disparition mystérieuse, celle d'Arthur Noyer en avril à Chambéry. Son portable a notamment été localisé à l'endroit où l'homme a été vue pour la dernière fois en vie, le soir du drame.