Malaisie: une adolescente disparaît mystérieusement pendant ses vacances

Une jeune fille franco-irlandaise de 15 ans, en vacances au Dusun Resort (un établissement d'une réserve naturelle en Malaisie), a mystérieusement disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Quand son père est allé la réveiller le matin, il a trouvé sa chambre d'hôtel vide et la fenêtre ouverte.

Un signalement a immédiatement été fait aux autorités et un avis de recherche a été lancé.

Cette disparition a été jugée inquiétante pour plusieurs raisons: l'adolescente est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, proche de la forêt tropicale, elle est jeune et souffrirait de troubles mentaux la rendant vulnérable selon sa tante.

Please continue to share our appeal for #missing #hilang Nora Quoirin. She is a vulnerable, 15 year old girl. Updated poster here. pic.twitter.com/d7MtQA0PIa

— Lucie Blackman Trust (@MissingAbroad) 6 août 2019