Maltraitance animale: des chiens dressés pour devenir méchants, les images choc d'une association (vidéo)

Les images, tournées en caméra cachée, sont difficilement supportables. L'association de protection animale One Voice a publié, ce jeudi 21, une vidéo choc dans laquelle les internautes peuvent voir les méthodes violentes utilisées dans le milieu du "ring", une discipline de dressage "sportif". D'une durée d'une minute, cette séquence est le fruit d'une longue enquête menée de 2014 à 2017 pendant laquelle des membres de l'association ont réussi à s'infiltrer dans une dizaine de centres de dressage. Et leurs observations sont édifiantes.

Menaces, table de contention, décharges électriques, fouet, étranglement: dans cette vidéo, les chiens sont complètement soumis à l'homme et dressés pour devenir méchants. Et pour qu'ils obéissent au doigt et à l'œil, les dresseurs n'hésitent pas à utiliser des moyens radicaux, visiblement sans la moindre émotion. "Les colliers étrangleurs ont donc des pointes meulées, les fouets sont équipés de câble rond, et plusieurs colliers électriques peuvent être utilisés simultanément... Le pire reste probablement la table de contention, sur laquelle le chien est attaché court et fouetté pour qu’il aboie et attaque… Et s’il tente de fuir, il se pend!", a expliqué l'association sur son site Internet (Attention, certaines images peuvent choquer).

De plus, comme les internautes peuvent le voir, les chiens passent le reste de leur temps à être enfermés dans le coffre d'une voiture ou dans des caisses de transport minuscules où ils ne tiennent généralement pas debout. Et ce, parfois sans manger pendant plusieurs jours.

"Cette existence terrible, ils la vivent depuis qu’ils ont quitté leur mère. Depuis, ils n’ont pas eu droit à la moindre caresse. Et le dressage est tel qu’on leur a désappris un certain nombre de comportements naturels pour mécaniser leurs agressions, pour qu’ils mordent sur commande et ne lâchent pas", a ajouté l'association qui invite les personnes indignées à signer une pétition pour que ce type de dressage soit interdit.

Comme le rappelle One Voice, le dressage "ring" est réservé aux chiens de races dites de défense, principalement malinois et bergers allemands. Il est considéré comme un sport canin et "consiste en des épreuves d’obéissance, de saut et de mordant au cours desquelles les chiens doivent par exemple sauter des palissades, rapporter des objets, refuser des appâts et attaquer et mordre sur commande dans différentes mises en scène".