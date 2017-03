Manche: il sauve la vie d'un bébé phoque retrouvé devant son bar (VIDEO)

L'affaire est aussi surprenante que mignonne. Benoît Leclerc, gérant du Café du Port, à Omonville-la-Rogue dans la Manche a sauvé la vie d'un bébé phoque gris comme le révèle le journal La Manche Libre.

Il est 8h30 mercredi 1er mars, lorsque ce gérant de bar a découvert sur le trottoir devant son établissement un bébé phoque en difficulté. "Il tremblait, les yeux mi-ouverts", a expliqué Benoît Leclerc au quotidien. Passé sa surprise, l'homme a pris en charge le petit animal craintif et a tenté de le nourrir, en vain. La grêle a obligé Benoît Leclerc à mettre son petit protégé, surnommé "Bibi", en lieu sûr. Il a installé le bébé phoque dans son camion, sur un matelas et une couverture, et lui a donné quelques poissons à manger.

Le lendemain, l'animal a retrouvé des forces et semble aller mieux. Son sauveteur a alors tenté de le rendre à son milieu naturel depuis la cale du port de la ville. Un instant d'émotion qu'il a partagé en vidéo sur Facebook. Selon Benoit Leclerc, l'animal l'a suivi un moment tandis qu'il marchait le long de la digue, avant de plonger.

La belle histoire aurait pour s'arrêter là mais il n'en est rien. Le jeune mammifère s'est à nouveau échoué quelques heures plus tard et présentait cette fois une blessure à la queue. Comme le rapporte La Manche Libre, Benoît Leclerc a contacté le Centre de Recherche des Mammifères Marin (CRMM) de La Rochelle afin de confier le petit phoque à leurs bons soins. D’après un vétérinaire du centre, l’animal, d’un âge estimé entre trois et six mois, serait sûrement mort si Benoît Leclerc n’était pas intervenu.

Un examen plus approfondi a permi de constater que le petit mammifère présentait des plaies à la bouche qui rendait difficile l'ingestion de nourriture. Il a ensuite été confié depuis au Centre de Sauvegarde associatif du CHENE, à Allouville Bellefosse en Seine-Maritime. Les soigneurs ont confirmé à La Manche Libre que l’animal était bien portant et qu’il serait relâché en mer une fois sorti d'affaire.

(Voir ci-dessous la vidéo de "Bibi" et de son sauveur):