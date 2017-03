Paris: affrontements violents entre la police et la communauté asiatique dans le 19e arrondissement (VIDEO)

La manifestation devait être un hommage pour Shaoyo Liu, homme d'une cinquantaine d'années et d'origine asiatique, mort dimanche 26 après l'intervention de policiers de la Brigade anti-criminalité à son domicile rue d'Aubervilliers à Paris. Mais la situation a rapidement dégénéré en échauffourées et heurts entre membres de la communauté asiatique et forces de l'ordre. Devant le commissariat du XIXe arrondissement, lundi 27 au soir, plus de 150 personnes étaient venues faire entendre leur colère après la mort de l'un des leurs, n'entendant pas l'excuse de légitime défense des policiers.

Des individus ont cassé la vitre arrière d'une voiture de police, incendiée en partie, et à partir de ce moment-là, la manifestation a viré à l'affrontement. Jets de projectiles, feux, dégradations multiples… Dans ce capharnaüm général, trois policiers ont été légèrement blessés. Le calme est ensuite revenu progressivement vers minuit.

Au cours de la soirée, 35 personnes ont été interpellées, selon Le Parisien, dont 26 d'entre elles arrêtées pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences, trois pour violences sur agent de la force publique et dégradation d'un véhicule de police par engin incendiaire et six pour jets de projectiles".

La colère de la communauté asiatique n'avait cessé d'augmenter lundi après la mort de Shaoyo Liu, qui aurait attaqué deux policiers de la BAC avec une paire de ciseaux, qui l'auraient ensuite abattu en situation de légitime défense. Mais la famille de cet individu a réfuté cette version et a décidé de porter plainte suite à ce que son avocat considère comme "une bavure policière".

