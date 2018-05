Marne: son élève se noie, un professeur de natation condamné

Un professeur de natation a été condamné mardi 15 par le tribunal correctionnel de Reims à 18 mois de prison ferme pour homicide involontaire. Il s'est aussi vu interdire de travailler dans le domaine de la natation.

En janvier 2016, alors qu'il donnait un cours à des élèves de 2e année de STAPS, une jeune femme prénommée Marine est décédée pendant un exercice d'apnée.

Selon France Bleu Champagne-Ardenne, qui rappelle les faits, le professeur, un certain Pierre R. âgé de 56 ans, n'a pas remarqué que son étudiante était en détresse. Et pour cause, de là où il était, il ne pouvait pas bien surveiller ses élèves. Il ne l'a donc pas vu se noyer.

De nombreuses erreurs commises par le prévenu le jour de la mort de Marine ont été soulevées lors du procès.

D'abord, il n'a pas accordé à ses étudiants l'attention qu'il aurait dû puisqu'il était occupé à correspondre avec sa maîtresse. Il lui a en effet envoyé deux sms pendant ce cours.

Ensuite, il n'aurait pas dû organiser un exercice d'apnée puisque c'est, en plus d'être dangereux, totalement interdit en milieu scolaire.

Dernier élément: à la fin de l'exercice mortel, il n'a pas compté ses élèves.

"Je ne me vois pas enseigner à nouveau la natation. Je ne me remettrais jamais de ce drame et je tiens à m'excuser", a-t-il déclaré à la fin du procès. La justice lui a de toute façon interdit de le faire.

Il a aussi fait ses excuses à la famille de la victime, dont le frère était à la barre pour raconter la détresse dans laquelle les siens sont plongés depuis le drame: "On n'est plus une famille. On n'arrive plus à se parler sans se crier dessus".