Maroc: une sangsue de 6 centimètres retrouvée dans la gorge d'une fillette

Les médecins ont eu une énorme surprise lorsqu'ils ont découvert dans la gorge d'une fillette une sangsue longue de six centimètres. Agée de six ans, la jeune fille présentait de graves difficultés respiratoires et rejetait du sang par la bouche. Inquiets, ses parents ont alors décidé de l'amener dans un hôpital de Casablanca (Maroc) où elle a été auscultée. Pour tenter de connaître les raisons de ses problèmes de santé, les médecins ont donc procédé à une nasofibroscopie, une méthode qui permet de visualiser, à l'aide d'une caméra, la cavité buccale, le voile du palais et les cordes vocales (larynx). C'est là qu'ils ont découvert une masse noire et luisante au niveau de sa glotte.

D'après les informations de la revue scientifique Journal of Surgery Case Reports, rapportées en janvier dernier, la fillette a été opérée avec succès après avoir subi une anesthésie générale. Les symptômes sont rapidement disparus et la jeune fille est désormais tirée d'affaire.

Suite à quoi, les médecins ont tenté de savoir comment cette sangsue avait atterri dans la gorge de l'enfant. Et un détail a attiré leur attention. D'après les dires des parents, elle aurait bu deux mois auparavant de l'eau d'un ruisseau, un endroit où les sangsues abondent. Il se pourrait donc qu'elle en ait avalé une toute petite, qui aurait ensuite grossi dans son corps en se nourrissant de son sang.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle découverte a lieu. En 2014, une sangsue de huit centimètres avait été retrouvée dans le nez d'une Ecossaise, de retour du Vietnam. Tout avait commencé par des saignements de nez récurrents et importants. Agée de 24 ans à l'époque, elle avait tout d'abord pensé à un vaisseau sanguin qui avait explosé. Jusqu’au jour où elle s'était retrouvé "nez à nez" avec la bestiole en se douchant. Aux urgences, la douleur était bien présente. "J'étais à l'agonie. Chaque fois que le docteur tirait sur la sangsue, je sentais de puissants tiraillements à l'intérieur de mon nez. Puis soudainement, après une demi-heure, la douleur s'est arrêtée. Le docteur tenait la sangsue avec des pinces", avait-elle confié au Daily Mail.