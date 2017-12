Marseille: pendant 2km, un vigile est resté accroché au capot de la camionnette d'un voleur (photo)

Non, il ne s'agit pas du tournage d'un passage du film Taxi 5 même si la scène est digne d'un film d'action et aurait pu avoir des conséquences tragiques. Un vigile, qui tentait de retenir un homme suspecté d'un cambriolage est resté accroché au capot de la voiture du voleur sur plus de 2 km mercredi 20.

Le suspect a été aperçu par le propriétaire d'un villa cossue des hauteurs de la cité phocéenne alors qu'il s'enfuirait de cette dernière. Il a immédiatement appelé le vigile de la résidence révèle La Provence. Alors que le voleur prend la fuit eau volant d'une camionnette de type Renault Kangoo, l'homme n'écoute que son courage et se jette sur le capot du véhicule pour tenter de le retenir.

Peine perdu, le malfaiteur écrase l'accélérateur et prend la fuite alors que le vigile est toujours accroché à l'avant de l'utilitaire. S'en suit une course folle, à plus de 100 km/h sur la corniche Kennedy en direction du centre-ville de Marseille.

"Le cambrioleur a pris la direction du centre-ville et le vigile est resté accroché pendant 2 km!", rapporte le journal régional. Ce n'est que lorsque que le chauffard a violemment freiné à une intersection que le responsable de sécurité a fini par mâcher prise et être éjecter du véhicule. Sa chute a heureusement été sans gravité.

Toutefois, la course folle se poursuit et le véhicule du suspect est pris en chasse par un équipage de la brigade anti-criminalité. Le chauffard brûle tous les feux rouges, manquant "de peu d'écraser une maman qui traversait la route avec un landau", a expliqué une source à BFMTV. C'est finalement après avoir perdu le contrôle de son véhicule et percuté un autre que le chauffard a pu être interpellé par les forces de l'ordre.

Agé de 35 ans et connu pour des dizaines de délits, cet individu qui sortait de prison doit être jugé en comparution immédiate.