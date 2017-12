Marseille: une mosquée salafiste ferme à cause de ses prêches radicaux

La préfecture de police de Marseille a annoncé lundi 11, dans un communiqué faisant suite à la publication d'un arrêté préfectoral, avoir décidé la fermeture provisoire d'une mosquée salafiste, après avoir appris que l'imam y tenait des prêches radicaux.

La mosquée en question est la mosquée As Sounna, située sur le boulevard National, dans le centre ville de Marseille. El Hadi Doudi, l'imam qui, selon le communiqué, "s'inscrit dans la mouvance islamiste radicale" et est même devenu "une référence du salafisme", a reconnu lors d'un interrogatoire qui s'est déroulé début décembre "avoir produit des écrits qui ont pu inciter à la haine".

Mais selon les enquêteurs, il avait imprimé bien plus profondément sa doctrine violente, qualifiant notamment les Juifs comme "impurs" et de "frères des singes et des porcs", et prônant aussi la "mise à mort des auteurs d'adultère et des apostats".

El Hadi Doudi tenait aussi des discours où il appelait à "détruire les mécréants" et incitait ses fidèles à crier "Allah Akbar dans les lieux publics pour (les) effrayer".

A noter que certains des prêches radicaux de cet imam avaient été publiés sur Internet et aussi que les enquêteurs avaient repéré, parmi les fidèles de cette mosquée qui ont réussi à rejoindre la Syrie ou l'Irak, plusieurs individus se réclamant d'al-Qaïda ces dernières années.

L'arrêté stipule également que l'imam en question aurait, entre autres, fait usage de diverses pressions "pour collecter d'importantes sommes d'argent" afin de, notamment, financer différentes acquisitions immobilières de la mosquée.