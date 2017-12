Marseille: un SDF de 59 ans retrouvé mort, le troisième en quelques jours

La vague de froid aurait-elle fait une nouvelle victime ou s'agit-il d'un énième cas de violence? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir après la découverte dimanche 24 au matin du corps sans vie d'un sans-abri à Marseille (Bouches-du-Rhône), selon une information rapportée par La Provence. Alertés aux alentours de 8h, les secours ont été dépêchés sur place, dans le VIe arrondissement de la cité phocéenne, et ont tenté de le réanimé pendant plus d'une heure, en vain.

D'après les premières constatations, l'homme ne présentait aucune marque de violence sur le corps. Il se pourrait donc que le froid soit à l'origine de son décès, d'autant que la température était assez faible en cette journée de décembre. D'après Météo France, la température avoisinait 1° degré. Une autopsie devrait être réalisée ce lundi 25 afin de déterminer avec précision les causes exactes de sa mort.

Il s'agit du troisième décès d'un sans-abri ces derniers jours. Les 14 et 20 décembre dernier, deux SDF de 50 et 70 ans avaient eux aussi été retrouvés sans vie dans les Ier et VIIIe arrondissement de la ville. D'après les informations rapportées par le quotidien, ils seraient 15.000 à vivre actuellement dans les rues de Marseille.

Pour rappel, les personnes vivant dans la rue peuvent être reçues dans des refuges. Pour ce, un numéro de téléphone, le 115, est à leur disposition et leur permet d'accéder au Samu Social. A Marseille, ils peuvent également se renseigner auprès du CCAS le plus proche. A noter qu'un centre d'urgence, ouvert aux animaux, a ouvert en janvier 2017.