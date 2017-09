Meaux: une adolescente poignardée à l'aine à la sortie du lycée

Une adolescente de 16 ans a été poignardée par une autre jeune fille du même âge mercredi 13 à la sortie des cours, au lycée Henri-Moissan de Meaux (en Seine-et-Marne), selon une information du journal Le Parisien.

Une violente dispute aurait éclaté à l'arrière de l'établissement entre les deux jeunes filles, qui ont échangé des coups de pied et des coups de poing, avant que la victime ne soit blessée à l'aine avec un couteau.

Grièvement blessée, la lycéenne a été transportée en urgence, consciente mais dans un état jugé "sérieux" à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (dans le Val-de-Marne).

Selon 20 Minutes, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'agression, les policiers sont tombés sur un groupe de jeunes filles assez agitées et ont interpellé l'auteure présumée du coup de couteau. Elle-même portant des ecchymoses au niveau du visage et des mains. Elle a été placée en garde à vue au commissariat de Meaux.

La dispute n'aurait pas été spontanée. Toujours selon 20 Minutes, les deux jeunes filles -dont l'une serait vraisemblablement scolarisée dans un lycée voisin- auraient commencé à avoir de violents échanges sur les réseaux sociaux. Elles se seraient ensuite donné rendez-vous pour régler leurs comptes, et c'est là que les choses ont donc dégénéré.

Ce fait divers rappelle une autre agression de ce genre qui a eu lieu la semaine dernière à Bethoncourt dans le Doubs. Un adolescent de 16 ans avait été pris à partie par deux individus devant son lycée, armés d'un couteau et d'un cutter.

Pris en charge en urgence, ses jours n'ont rapidement plus été en danger. Un jeune lycéen de Montbéliard avait été arrêté et placé en garde à vue quelques heures plus tard.