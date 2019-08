Menton: un SDF qui menaçait des policiers abattu, l'IGPN saisie

Les policiers ont d'abord tenté de secourir le sans domicile fixe avant de devoir ouvrir le feu pour se protéger. Après avoir tenté de se suicider dans un square de Menton (Alpes-Maritimes) dimanche soir, un marginal s’est précipité sur les secours avec un couteau. Un membre de force de l'ordre a dû ouvrir le feu.

Comme l'explique Nice-Matin, qui révèle l'information, la victime, âgée d'une cinquantaine d'années et de nationalité belge, tentait de mettre fin à ses jours. Armé d'un couteau l'homme s'est entaillé à plusieurs reprises les veines des deux bras, l'arrière des chevilles et à la gorge. "Selon une source proche de l’affaire, les pompiers ainsi que la police de Menton sont intervenus et ont d’abord tenté de maîtriser l’individu à coups de Taser", explique le quotidien.

Lire aussi – Béziers: il suit et menace un policier devant son enfant pour venger son fils

Toutefois, l'usage du pistolet à impulsions électriques n'a pas permis de maîtriser le forcené qui a continué à s'avancer vers les policiers.

"Un deuxième policier a fait usage de son arme de service à deux reprises", le touchant mortellement, a expliqué le parquet. Les secours, déjà présents sur place, ont tenté en vain de le ranimer

Deux enquêtes ont été ouverte, l'une confiée à la police judiciaire niçoise et l'autre à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN, comme il est de rigueur quand un policier fait usage de son arme de service.