Méru: un train percute une voiture entre Paris et Beauvais, le conducteur est décédé

Le trafic SNCF sur la ligne TER Paris-Beauvais s'est retrouvé fortement perturbé ce lundi 26 au matin après qu'un train ait percuté une voiture au niveau de la commune de Méru, dans l'Oise.

L'accident s'est produit vers 7h40 alors que le véhicule s'est retrouvé bloqué sur le passage à niveau. Lorsque le train l'a percutée, la voiture est restée coincée sous la rame sur plusieurs mètres. Quand les secours sont arrivés, ils ont constaté que le conducteur était grièvement blessé et l'ont immédiatement pris en charge en état d'urgence absolue. Mais il a rapidement succombé à ses blessures.

Point traficTrafic toujours très perturbé sur Beauvais Paris, un train ayant percuté une voiture sur un passage à niveau à Méru — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 juin 2017

A bord du train, plusieurs passagers ont été blessés, notamment à cause de l'explosion des vitres suite à l'impact entre le TER et la voiture, qui était une Citroën grise selon Le Parisien. Il ne s'agit toutefois que de blessés légers. Mais plusieurs personnes se trouvaient aussi en état de choc.

Il y avait près de 800 passagers à bord de ce train. Des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF pour les acheminer à leur destination. Tout comme pour les voyageurs des trains qui devaient emprunter la ligne après celui accidenté. Mais la prise en charge n'a commencé que vers 10h15.

Les autorités et la société de transport ferroviaire ont prévenu rapidement que les opérations pour libérer la voie allaient durer un certain temps, la scène ayant été gelée pour les besoins de l'enquête. D'énormes retards étaient donc à prévoir. A midi, le trafic était toujours très perturbé et devrait même fonctionner au ralenti une bonne partie de la journée.