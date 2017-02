Météo France place sept départements du littoral ouest en vigilance orange "vagues-submersion"

Dans son bulletin de 6h, Météo France a placé ce lundi 27 sept départements de l'ouest de la France en vigilance orange "vagues-submersion". Une grande prudence est donc de mise sur l'ensemble de la façade atlantique. Les départements concernés sont: la Charente-Maritime (17), le Finistère (29), la Gironde (33), les Landes (40), la Loire-Atlantique (44), les Pyrénées-Atlantiques (64) et la Vendée (85). La fin du phénomène est prévue mardi à 6h du matin.

L'institut météorologique explique que ce phénomène "vagues-submersion" nécessite une vigilance particulière en raison de la conjugaison de fortes vagues à la côte et de grandes marées. La situation pourrait s’aggraver dans la nuit de lundi 27 au mardi 28. Les vents forts vont générer de violentes vagues d’ouest à nord-ouest se propageant sur tout le littoral atlantique lundi après-midi, ainsi qu’une surélévation importante du niveau de la mer. Ils sont le fait d'une "dépression qui circule du sud de l'Islande aux îles britanniques".

Météo France prévient: "les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection. Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs".

Les activités nautiques sont formellement déconseillées. Tout comme la baignade. Il est également préférable de fermer "fenêtres et volets" pour ceux qui habitent en front de mer. Un second bulletin devrait être publié ce lundi après-midi.