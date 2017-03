Métro parisien: des bancs "anti-SDF" testés à la station Stalingrad, les internautes en colère

Depuis quelques jours, de nouveaux bancs, légèrement inclinés, sont testés à la station de métro Stalingrad (XIXe arrondissement) à Paris. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas pris la nouvelle avec joie. Selon certains, il s'agirait en réalité de bancs "anti-SDF" qui empêcheraient les sans-abri de s'installer durablement sur les quais du métro. Concrètement, il est impossible de s'y allonger en raison de leur forme incliné et du peu d'espace entre les sièges.

Face à la colère des internautes, la RATP a tenu à s'expliquer. Pour elle, "ces nouvelles assises offrent une possibilité de s’asseoir à tous les voyageurs et facilitent le nettoyage", a-t-elle fait savoir à Libération. La Régie autonome des transports parisiens a toutefois précisé que ses "espaces ne sont pas adaptés à des séjours prolongés et le métro ne peut avoir vocation à devenir un lieu de vie et d’accueil des personnes sans domicile fixe, car rien n’est pensé comme tel".

De plus, "le métro ne dispose pas de moyens d’accueil ni d’installations d’hygiène", a-t-elle rappelé expliquant qu'il a été démontré par les équipes de terrain "que l’installation prolongée dans le métro entraîne une désocialisation rapide et un risque accru d’accident pour la personne concernée".

Ce n'est pas la première fois que ce genre de procédé est mis en place. Un site sur Flickr répertorie d'ailleurs toutes les techniques qui ont été imaginées pour empêcher les sans-abri de s'asseoir ou de s'allonger: grilles, pointes anti-SDF, pots de fleurs, etc.