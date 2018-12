Metz: un violeur en série recherché, il cible les étudiantes

Y'a-t-il un violeur en série visant les étudiantes à Metz? Selon Le Républicain lorrain, une série d'agressions sexuelles commises sur des jeunes femmes dans le secteur du campus porte la marque du même auteur qui, pour l'instant, court toujours.

Le 7 septembre vers 4h30, une jeune femme de 25 ans résidant sur l'île de Saulcy (où se trouve le campus) est attaquée par un homme dont elle parvient à se libérer en enfonçant son pousse dans l'œil de l'assaillant.Le 21 octobre à 4h45 c'est une femme de 19 ans qui est attaquée par un homme armé d'un tournevis qui, dans "un français approximatif" selon le journal dit à sa victime: "Je veux juste te baiser, je ne veux pas te voler" avant de la contraindre à une fellation.

Une heure plus tard, un homme agresse une femme en ville en exigeant "des bisous" et imposant des caresses sur la poitrine de la victime. Un individu est arrêté quelques jours plus tard dans cette affaire et les enquêteurs pensent avoir peut-être mis la main sur le pervers qui avait sévi sur le campus.

Mais le 24 novembre, une femme de 20 ans dépose plainte. Elle explique avoir été attaquée par un homme à la sortie de boîte de nuit alors qu'elle regagnait l'île de Saulcy. Or, l'agresseur était armé d'un tournevis et a conduit sa victime dans un lieu discret pour tenter de lui imposer une fellation. Une voiture arrivant les phares allumés le mettra en fuite avant que le viol ne soit commis.

Si les détails physiques avancées par les victimes divergent sur certains points, les forces de l'ordre s'oriente sur la piste d'un même agresseur vu le mode opératoire –le lieu, l'arme, la nature des atteintes sexuelles– présentant des similitudes dans les trois cas.