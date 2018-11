Meurthe-et-Moselle: 100 ans après, l'alliance d'un Poilu est retrouvée

Un habitant de Meurthe-et-Moselle, qui cherchait des métaux, a découvert une alliance qui pourrait avoir appartenu à un Poilu lors de la Première Guerre mondiale. Jean-François Broyez a retrouvé le bijou dans la forêt entre Blainville-sur-l'Eau et Rosières-aux-Salines.

Là, il y a plus de 100 ans, Français et Allemands se sont affrontés lors de la bataille du Grand-Couronné, s'est souvenu L'Est Républicain vendredi 23.

Jean-François Broyez cherchait des métaux lorsque son détecteur a émis un son. Une quinzaine de centimètres plus bas, il a découvert l'alliance.

Deux noms sont inscrits à l'intérieur ainsi qu'une date: M. Boulanger et G. Minin se sont unis le 26 avril 1910.

Depuis l'homme n'a qu'un seul but, il tient "absolument à retrouver ces gens", ou plutôt leurs descendants. Mais les recherches sont loin d'être aisées, il ne sait même pas si "M. Boulanger" était le nom de l'homme ou la femme du couple.

Il espère que la médiatisation de sa précieuse trouvaille lui permettra de retrouver la famille des mariés pour leur restituer cet héritage, enfoui dans la terre pendant plus d'un siècle.

Si par le plus grand des hasards certains connaîtraient l'existence de ce couple, ils sont invités à écrire à la rédaction du journal régional, située à Verdun.