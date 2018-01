Alexia Daval: de nouveaux indices attendus dans les jours qui viennent

L'avocat du mari d'Alexia Daval comme celui des parents de la joggeuse disparue le 28 octobre dernier et dont le corps a été retrouvé le 30 près de Gray-la-Ville (Haute-Saône), ont a plusieurs reprises évoqué un dénouement rapide de l'affaire.

Maître Randall Schwerdorffer, qui représente son veuf, Jonathan Daval, avait même évoqué l'espoir d'une "solution d'ici fin décembre". Aucune arrestation n'a finalement eu lieu, mais des avancées sont cependant attendues dans les jours qui viennent.

L'une des clés de cette évolution de l'enquête: les analyses complémentaires menées sur le corps de la victime. Les premières constatations avaient permis de démontrer que la jeune femme a "probablement" été victime d'une asphyxie. Mais la cause exacte de celle-ci n'avait pas pu être établie et on ignore toujours s'il s'agit d'un crime sexuel.

En cause, l'état du corps, retrouvé partiellement calciné, ce qui a demandé des analyses complémentaires. Mais d'autres éléments ont également été exploités selon maître Schwerdorffer interrogé par LCI, tels "la géolocalisation, l’exploitation de l’ADN et des traces qui ont été faites sur le site de découverte du corps. Cela aboutit forcément à obtenir des indices précis, qui devraient permettre d’isoler à mon sens un ou deux auteur(s) potentiel(s)".

Des résultats qui vont "rentrer à partir du début de l’année" et devraient donner "une idée très précise" de l'identité du suspect, avait de son côté avancé maître Jean-Marc Florand, l'avocat des parents d'Alexia Daval, à BFMTV.

Ces nouveaux éléments pourraient donc amener à une ou plusieurs interpellations, ou éclairer les zones d'ombres qui entourent encore l'affaire et ont été l'objet de conjectures. Les avocats évoquent la piste d'un meurtrier conaissant la région, mais reste notamment à découvrir si plusieurs personnes sont impliquées, le motif de ce crime, s'il s'agit d'un meurtre d'opportunité ou prémédité et si le ou les auteurs connaissaient la victime.