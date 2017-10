Meurtre de Prescillia Lonn à Basse-Terre: ivre et drogué, le tireur présumé explique s'être trompé de cible

Prescillia Lonn, 29 ans, a été tuée par balles le 2 août dernier à Basse-Terre en Guadeloupe. La jeune femme a reçu plusieurs tirs, dans le dos, lors d'une soirée d'anniversaire à laquelle elle participait. Mercredi 4, deux frères ont été incarcérés et mis en examen pour "homicide volontaire" dans le cadre de cette affaire. Agés de 18 et 23 ans, c'est le plus jeune de deux qui célébrait son passage à l'âge adulte le soir des faits.

Au cours de la soirée, une altercation a eu lieu entre les deux frères et un groupe de personnes extérieur venu demander des comptes au sujet d'un récent cambriolage rapporte Guadeloupe 1ere. S'en suit une altercation entre les différents protagonistes avant que le plus âgés des deux suspects aille chercher une arme à feu et tire dans la nuit. Prescillia Lonn est alors mortellement touchée.

"Le plus grand redescend plus vite que l'autre et tire sur une personne qui est de dos, il pense que c'est un membre de la bande initiale", a expliqué Xavier Bonhomme, procureur de la République de Pointe-à-Pitre. La jeune femme a donc été prise pour cible par erreur, elle succombe à ses blessures quelques minutes plus tard, alors que les suspects se rendent compte de leur méprise et prennent la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Les deux suspects auraient agi "sous l'emprise de la drogue et de l'alcool", a fait savoir le magistrat.

Deux mois après le meurtre, ils ont finalement été livrés à la police par leur père. Après leur garde à vue, les deux suspects ont été incarcérés, au centre pénitentiaire de Fond Sarail, à Baie-Mahault.