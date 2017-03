Mexique: dans le métro, un "siège pénis" pour lutter contre le harcèlement sexuel (VIDEO)

C'est une campagne de sensibilisation virale: pour ouvrir les yeux des hommes sur le harcèlement sexuel, une association, dont on ignore encore le nom, a installé un "siège pénis" dans le métro de Mexico. Un sexe masculin a donc été moulé sur un fauteuil "réservé aux hommes".

Dans une vidéo publiée sur YouTube le 20 mars dernier, des hommes s'assoient sur le siège et sursautent ou le regarde tout simplement avec un air dégouté.

Sur une pancarte affichée à côté est inscrit "voyager ici c'est gênant, mais ce n'est rien comparé à la violence sexuelle subie par les femmes chaque jour pendant leurs trajets".

La vidéo diffusée sur YouTube a cumulé plus de 700.000 vues et a été partagée avec le hashtag "no es los hombres" ("ce n'est pas un truc d'hommes" en français). L'objectif de ce siège est donc de faire prendre conscience aux hommes que certaines femmes vivent parfois un calvaire dans les transports en commun lorsqu'elles sont confrontées à des "frotteurs".

Comme pour les Françaises, la majorité des femmes Mexicaines se disent victimes d'agressions sexuelles dans les transports. Selon une statistique diffusée dans la vidéo de sensibilisation, neuf Mexicaines sur dix s'en disent victimes. En France, 87% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports en commun selon la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

Au Mexique, les autorités ont dû mettre en place des voitures spécialement réservées aux femmes dans les métros pour éviter ce genre d'incidents et d'agressions mais le problème n'a pas été réglé pour autant.

(Voir ci-dessous la vidéo du "siège pénis")