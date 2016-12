Mexique: famille abattue, torture et têtes coupées, les cartels de la drogue ensanglantent Noël

Le Mexique n’en finit pas de sombrer dans la violence impulsée par les cartels de la drogue. Et Noël, moment fort dans le pays, n’a pas échappé à la règle. La flambée de meurtres a frappé plusieurs endroits du pays pour un total de 16 victimes.

C’est dans l’Etat du Chihuahua, situé au nord du pays, et frontalier avec les Etats-Unis, qui a payé le plus lourd tribut avec pas moins de neuf personnes tuées. Dans la seule ville de Ciudad de Juarez, trois femmes ont été torturées à mort, et deux hommes assassinés, dont l’un a été purement et simplement démembré.

A l’ouest du pays, dans l’Etat de Michoacan, ce sont six têtes humaines qui ont été découvertes. Un crime qui porte là aussi la marque des cartels de narcotrafiquants qui pratiquent régulièrement de type d'exécutions sommaires. Dans l’Etat de Guerrero enfin, dans le sud du pays, des hommes en armes ont débarqué dans une maison dans le petit village de Puente del Rey où une famille se réunissait pour fêter Noël. Là, les hommes ont ouvert le feu abattant cinq membres d’une même famille et deux de leurs invités. Mobile probable du crime: trois des victimes étaient des policiers.

Si le Mexique fait régulièrement la une pour des affaires de ampleur lié au narcotrafic –comme le cas des 43 étudiants disparus en septembre 2014 après avoir été livrés aux hommes d’un gang par la police– la violence, elle, est quotidienne. Depuis dix ans, pas moins de 170.000 homicides ont été recensés dans ce pays de 122 millions d’habitants, auxquels s’ajoute 28.000 personnes "disparues".