Mexique: le séisme fait s'effondrer une école et tue 21 enfants, 2 autres sauvés des décombres (vidéo)

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé le cœur du Mexique mardi 19. Le bilan est extrêmement lourd et encore, en début de matineé, très provisoire. Plus de 200 personnes ont ainsi péri dans ce terrible tremblement de terre, selon les derniers décomptes de la protection civile mexicaine, qui met à jour ces données au fur et à mesure que la fouille des décombres avance.

Les autorités ont aussi révélé qu'une école s'était effondrée sous la force des longues secousses, survenues en pleine journée, alors que les jeunes Mexicains étaient en classe. Au moins 21 enfants y sont morts. Quatre adultes du personnel encadrant figurent également parmi les victimes selon le sous-secrétaire à l'Education, Javier Trevino, qui a confirmé à la chaîne Televisa qu'il s'agissait de l'école primaire Enrique Rebsamen.

Pour sa part, Jose Luis Vergara, haut gradé en charge des opérations de sauvetage, a annoncé la mort d'un cinquième adulte. Ce qui porterait le bilan, pour ce seul site, à 26 morts.

Les recherches se poursuivent ce mercredi matin (heure française, pleine nuit de mardi à mercredi au Mexique) dans la zone de cet établissement scolaire car des enfants et des adultes sont encore bloqués sous les décombres. Le chef de l'Etat Enrique Pena Nieto affirmait avant 9h du matin ce mercredi 20 que trente enfants étaient encore présents dans l'école ainsi que huit adultes.

Une chaîne de télévision locale a filmé le sauvetage de deux bambins, extirpés en pleurs et plein de poussière des décombres par les sauveteurs. Une petite fille et un petit garçon qui ont rapidement pris en charge par les secouristes mais qui ne souffraient à première vue d'aucun traumatisme physique.

#FuerzaMéxico | Rescate de dos niños de la escuela Enrique Rebsamen, en Villa Coapa, DF. https://t.co/9CjIlFfckU pic.twitter.com/aGbm0M5Gyt — teleSUR TV (@teleSURtv) 20 septembre 2017

Une institutrice de l'école, Maria del Pilar Marti, participait aux recherches au cours de la nuit. Les enfants décédés étaient âgés entre 7 et 13 ans, a-t-elle précisé. Le président Enrique Peña Nieto a exprimé ses condoléances aux familles: "Hélas, plusieurs personnes ont perdu la vie, y compris des enfants", a-t-il regretté dans une déclaration à la population.