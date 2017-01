Mexique: un fusillade fait 5 morts devant une discothèque d'une cité balnéaire

Les circonstances de la fusillade sont encore très floues. Dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16, à Playa del Carmen, une station balnéaire très touristique située à une soixantaine de kilomètres de Cancun au Mexique, une personne a ouvert le feu sur la foule d'une discothèque, le Blue Parrot. Parmi les cinq victimes, figurent deux Canadiens, un Italien et un Colombien, a précisé le procureur mexicain en charge des investigations. Quinze personnes ont été blessées.

Les autorités privilégient la piste d'une "dispute entre particuliers" qui aurait très mal tournée. La fusillade a eu lieu dans le cadre du festival de musique électronique BPM qui se déroulait dans la ville, devant la discothèque Blue Parrot. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des touristes affolés courant aux abords d'une boîte d'une nuit.

"Les violences ont commencé sur la 12e rue, devant la discothèque et trois membres de la sécurité du BPM font partie des victimes, ils ont perdu la vie en tentant de protéger les clients", a indiqué dans un communiqué la direction du festival de musique diffusé sur Facebook. "Nous sommes submergés par le chagrin causé par cet acte de violence insensé et nous coopérons complètement avec les forces de l'ordre locales et les autorités, qui continuent leurs investigations", a ajouté le communiqué, qui adresse ses "pensées et ses prières aux victimes et à leurs familles".

Très populaire auprès des touristes américains et européens, la région a été très largement épargnée par les violences liées au narcotrafic qui afflige actuellement le pays.